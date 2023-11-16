قطر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو

فازت دولة قطر بأعلى نسبة أصوات في المجموعة العربية، بعضوية المجلس التنفيذي لليونيسكو 2023 - 2027، خلال انتخابات المجلس على هامش أعمال المؤتمر العام للمنظمة بالعاصمة باريس.

ونالت قطر في نتائج الانتخابات للمجموعة الانتخابية "ب" والتي أعلنتها اليونيسكو، على 167 صوتا.

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وتتطلع قطر من خلال الفوز بعضوية المجلس التنفيذي إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية في تعزيز دور المنظمة في مجالات عملها، والعمل على مواجهة القضايا العالمية المشتركة.

وقال سفير دولة قطر في باريس علي بن جاسم آل ثاني: "إن ترشح وفوز دولة قطر في المجلس التنفيذي لليونيسكو يعكس موقفها نحو تعزيز التفاهم الدولي والإسهام في تلبية احتياجات جميع الدول الأعضاء، نحو المضي قدما لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030".

وأكد السفير في تصريح صحفي أن هذا الفوز يعكس أيضا ثقة المجتمع الدولي ممثلة بالدول الأعضاء باليونيسكو، بمكانة دولة قطر العالمية في المساهمة بتعزيز التعليم والثقافة كمحركات أساسية للاستقرار في العالم والمنطقة العربية بشكل خاص.

من ناحيته أشار القائم بمهام أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، علي عبدا لرزاق المعرفي، إلى أن فوز قطر بعضوية المجلس التنفيذي، تؤكد التزامها بدعم منظمة اليونيسكو في تنفيذ برامجها وأنشطتها في شتى مجالات اختصاصاتها.

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من جهته نوّه المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونيسكو في باريس، ناصر بن حمد الحنزاب، بتأكيد دولة قطر على التزامها الكامل بتنفيذ أهداف المنظمة وتكثيف الجهود المشتركة للعمل المتعدد الأطراف، لاسيما في الوضع الراهن الذي يشهده العالم من تطورات تستدعي تكثيفه لتعزيز الأمن والسلام الدوليين، من خلال التعليم والثقافة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مهام عمل المنظمة.

وقال: "إن هذا الفوز يعكس موقع دولة قطر في المجلس التنفيذي، من حيث صنع القرار بمنظمة اليونيسكو التي تعد إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة".

المصدر: RT