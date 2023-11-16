واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 14 شركة و3 سفن روسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أكثر من 14 شركة و3 سفن في قائمة العقوبات ضد روسيا.

وشملت العقوبات شركات طاقة وشركتي الشحن Gallion Navigation Incorporated و"بروغريس" المسجلتين في ليبيريا، وشركة Kazan Shipping Incorporated المسجلة في الإمارات.

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كما تم فرض عقوبات أمريكية على ناقلات النفط Kazan وNS Century و"ليغوفسكي بروسبيكت".

وشملت قوائم العقوبات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية 20 شركة و10 أفراد روس، خضع بعضهم في وقت سابق لعقوبات على خلفية الوضع في البلقان.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سباق من اليوم إن الاقتصاد الروسي عاد عمليا إلى حالته التي كانت سائدة قبل فبراير 2022، وتمكن من تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية.

وكشفت بيانات نشرت أمس أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.

وتعد هذه النتائج الاقتصادية دليلا على فشل سياسة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتؤكد أهمية روسيا في ميزان الاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي