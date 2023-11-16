ألمانيا.. عملية واسعة للشرطة تستهدف جمعية موالية لـ"حزب الله" اللبناني

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن الشرطة نفذت في سبع مناطق من البلاد عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بـ"حزب الله" اللبناني.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس مجموعات تابعة له.

وحسب وزارة الداخلية فإن "المركز الإسلامي في هامبورغ" مشتبه به بالعمل ضد النظام الدستوري وفكرة التفاهم الدولي.

كما حققت السلطات الأمنية في الاشتباه في أن المركز كان يدعم أنشطة "حزب الله" اللبناني، المحظور في ألمانيا.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الدهم تجري في هامبورغ وساكسونيا السفلى وهيسن وبادن فورتمبيرغ وبافاريا وبرلين وشمال الراين وستفاليا.

المصدر: "أ ف ب" + tagesschau