أفادت مجلة "ديفينس نيوز"، بأن وزارة الدفاع الأمريكية فشلت في اجتياز عملية التدقيق والتفتيش المالي للعام السادس على التوالي.

وقالت المجلة: "للعام السادس على التوالي، يفشل البنتاغون في اجتياز التدقيق السنوي".

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ووفقا للمقالة، نجحت الوزارة فقط في ستة فحوص من أصل 29. ووفقا لهذا المؤشر، كرر البنتاغون نتيجة العام الماضي.

وأشارت المقالة إلى أنه في غالبية عمليات التدقيق هذه لم يتم صدور رأي نهائي، مما يعني أن المدققين لم يتمكنوا من تقييم البيانات المالية بسبب نقص البيانات الموثوقة.

وكتبت مجلة Defense News أن إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها المدققون هي نقص البيانات، ولهذا السبب لا يمكنهم تقييم البيانات المالية.

من جانبه، أكد البنتاغون نفسه أنه تمكن منذ العام الماضي من التخلص من 500 مخالفة، لكن التدقيق الجديد حدد وجود 2.5 ألف مشكلة.

ويقدر إجمالي أصول وزارة الدفاع الأمريكية بنحو 3.5 تريليون دولار. وتقع مرافق هذه الوزارة ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم – في خارج الولايات المتحدة، يحتفظ البنتاغون بأكثر من 4.5 ألف منشأة على حساب ميزانيته العمومية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا