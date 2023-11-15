الرئيس الصيني يلتقي بنظيره الأمريكي ويقول: الصراع والمواجهة لهما عواقب لا يمكن أن يتحملها الجانبين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إيمانه الراسخ بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال شي إن الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية حقيقة موضوعية.

وأضاف "طالما أن البلدين يحترم أحدهما الآخر ويتعايشان في سلام ويتبعان مبادئ التعاون المربح للجانبين، فسيكونان قادرين تماما على تجاوز الخلافات وإيجاد الطريق الصحيح لتعايش الدولتين الكبريين".

وتابع شي: "من غير الواقعي لجانب ما أن يعيد تشكيل نموذج الجانب الآخر، وإن الصراع والمواجهة لهما عواقب لا يمكن أن يتحملها كلا الجانبين."

وأكد شي على أن كوكب الأرض كبير بما فيه الكفاية ليستوعب نجاح الصين والولايات المتحدة وإن نجاح دولة فرصة للأخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة شينخوا للأنباء بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعلن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة بما يحقق المنفعة المشتركة ويعود بالرخاء على العالم أجمع.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم أمس الاثنين: "نأمل أن نرى بعض التقدم بشأن هذه القضية في الأسبوع المقبل"، مضيفا: "قد يفتح ذلك الباب أمام مزيد من التعاون في قضايا أخرى لا ندير فيها الأمور فحسب، بل نحقق في الواقع نتائج ملموسة".

المصدر: شينخوا