الطيار يتخلص من 20 طنا من الوقود.. طائرة تعود إلى مطار جون كنيدي في نيويورك بسبب حصان

اضطرت طائرة شحن كانت متجهة من مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى بلجيكا للعودة إلى المطار الأمريكي بعد فرار حصان من مربطه وتجوله، وفقا لرسالة صوتية من برج التحكم في المرور الجوي.

وكانت طائرة البوينغ 747 التي تشغلها "اير اتلانتا ايسلانديك" قد بدأت رحلتها للتو عبر الأطلسي يوم 9 نوفمبر عندما هاتف الطيار برج التحكم في بوسطن وقال إن حصانا على متن الطائرة فر من مربطه.

وجاء في الرسالة: "لا مشكلة لدينا بالنسبة للطيران لكننا نحتاج للعودة إلى نيويورك"، وفقا لرسالة صوتية. وأضاف الطيار "لا يمكننا إعادة الحصان لمربطه وتأمينه."

ورد برج التحكم قائلا: "عُلِم، يمكنكم العودة إلى كينيدي من خلال ناقلات الرادار."

وأوضح الطيار أنه بسبب وزن الطائرة، اضطر للتخلص من 20 طنا من الوقود قبل العودة إلى نيويورك.

أبلغ برج التحكم بذلك وأبلغ الطيارين المجاورين بشأن "إفراغ وقود جار على بعد نحو 10 أميال من مارثاز فينيارد."

وطلب طيار الطائرة أيضا طبيبا بيطريا للكشف على الحصان عند الهبوط.

المصدر: أسوشيتد برس