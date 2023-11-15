"رويترز" عن تقرير "سرّي": لدى إيران يورانيوم مخصب يكفي لتصنيع 3 قنابل نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى إيران يكفيها من أجل تصنيع 3 قنابل نووية وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن تقرير سرّي للوكالة الدولية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه وفق تصنيفاتها، يحتاج اليورانيوم إلى التخصيب بنسبة 90% لإنتاج الأسلحة منه، ونحو 42 كيلوغراما من المادة "كافية نظريا" لصنع قنبلة ذرية واحدة.

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ولفتت رويترز إلى أن احتياطي اليورانيوم المخصب منذ سبتمبر من هذا العام، ارتفع بنسبة 60٪ في إيران إلى مقدار 128.3 كيلوغرام.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الجانب الإيراني يقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% أو أكثر ردا على انتهاكات بعض الدول الأوروبية لالتزاماتها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب رئيسي فإن طهران "أعلنت رسميا أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى الحصول على أسلحة نووية".

ويعود التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني إلى العام 2015 من أجل تجاوز الأزمة المتعلقة بتطويرها النووي من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومعهم ألمانيا.

وقد نصت تلك الوثيقة حينها على الرفع التدريجي للعقوبات مقابل التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية. إلى أن جاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وقرّر الانسحاب من هذه الاتفاقية.

من جهته، أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مرارا إلى استعداده لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

المصدر: تاس