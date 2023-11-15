هانتر بايدن يطلب استدعاء ترامب للمحكمة

طلب نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن من محكمة في ولاية ديلاوير استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في طلب قدمه هانتر وتم تضمينه في قاعدة بيانات المحكمة أن “المدعى عليه يطلب من المحكمة التفضل بإصدار أمر باستدعاء دونالد ترامب”.

وهانتر بايدن (53 عاما) هو أول ابن لرئيس أمريكي تتم محاكمته. فبحسب المحققين، قدم هانتر في عام 2018، عند شرائه مسدس كولت، إفادة كاذبة، نافيًا تعاطيه المخدرات.

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واستناداً للتهم الموجهة إليه، يواجه هانتر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار، لكن في العادة لا يتم فرض عقوبة بالسجن على مرتكبي هذه الجرائم لأول مرة.

وسبق أن رفضت المحكمة الموافقة على صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها بايدن جونيور لتسوية تهم التهرب الضريبي والحيازة غير القانونية للأسلحة.

المصدر: ريا نوفوستي