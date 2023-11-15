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فرنسا.. الإفراج عن الشرطي قاتل الفتى الجزائري نائل لأن "معايير توقيفه غير مستوفاة"

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فرنسا.. الإفراج عن الشرطي قاتل الفتى الجزائري نائل لأن
Globallookpress
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قرر القضاة في النيابة العامة في نانتير بضواحي باريس، إطلاق سراح الشرطي الذي أردى فتى جزائري قتيلا خلال تدقيق مروري نهاية يونيو الماضي، في واقعة أثارت أعمال شغب في فرنسا.

وذكرت نيابة "نانتير"، في ضواحي العاصمة الباريسية، أن القضاة المكلفين التحقيق قرروا "الموافقة" على طلب الإفراج الذي تقدم به الشرطي، معتبرين أن "المعايير القانونية" لتوقيفه احترازيا "لا تبدو مستوفاة في هذه المرحلة من التحقيق".

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ومن المعروف أنه تم توجيه تهمة القتل الى الشرطي (38 عاما) الذي سُجن بعد إطلاق النار على الفتى الجزائري نائل البالغ 17 عاما من مسافة قريبة في 27 يونيو 2023 خلال تدقيق مروريّ في نانتير.

وأغرق مقتله الذي صوّره أحد المارة، البلاد في أعمال شغب لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.

واقترن الافراج عن الشرطي بعدة شروط: "دفع كفالة"، و"حظر الاتصال بشهود أو أطراف مدنية، و"عدم التواجد في نانتير" و"حمل سلاح"، على ما أوضحت النيابة، علما أن القضاء الفرنسي كان قد رفض حتى الآن طلباته للإفراج عنه.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" يوم 26 أكتوبر الماضي، أن محكمة استئناف فرساي بفرنسا نظرت في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة المسؤول عن مقتل الشاب الجزائري نائل، ولكن تم رفضه في النهاية.

المصدر: أ ف ب

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