المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في منطقة اليورو مجددا

خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء توقعات النمو الاقتصادي للعام 2023 و2024 في منطقة اليورو مجددا، بسبب التأثير غير الكبير وغير المتوقع للتضخم ولتشديد السياسات النقدية.

وأوضحت المفوضية في بيان رسمي، أنها توقعت انحصار نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6% (-0.2 نقطة) خلال العام 2023، وبنسبة 1.2 % (-0.1 نقطة) خلال العام 2024.

وبحسب البيان، رغم تراجع أسعار الاستهلاك إلى أدنى مستوى منذ عامين إلا أنها تظل مرتفعة على نحو إشكالي، في مستوى 5.6 بحسب التوقعات للعام الحالي.

أما الفصل الأخير من هذا العام فتوقعت المفوضية الأوروبية أن يشهد "نموا معتدلا"، بالاستناد الى "المؤشرات الظرفية الأخيرة ومعطيات الأبحاث لشهر تشرين أكتوبر".

وتأمل بروكسل أن يتراجع هذا المعدل العام المقبل إلى 3.2 %، لكنه يظل على مستوى أدنى مما كان متوقعا حتى الآن (2.9 %).

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني "نقترب من نهاية عام صعب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، فقد تأثرت الأسر والشركات بالضغوط القوية على الأسعار وتشديد السياسة النقدية الضرورية للتحكم فيه، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي، لكن التوقعات أفضل نسبيا في أفق العام المقبل".

وأضاف المفوض "نتوقع استئنافا خفيفا للنمو بقدر تراجع التضخم، مع استمرار سوق العمل صلبة"، مشيرا مع ذلك إلى أن التوقعات عموما تظل هشة في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية.

المصدر: أ ف ب