سفير روسيا في تل أبيب: أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة مقلقة ولا يمكن تبرير قتل المدنيين

قال السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، إن تصرفات وأفعال القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تثير قلقا بالغا، ومن المستحيل تبرير سقوط القتلى المدنيين.

وهذا أهم ما جاء في كلمة السفير:

الدعوات الإسرائيلية لسكان قطاع غزة باللنزوح من شماله إلى جنوبه تتناقض مع سير عمليات الجيش على أرض الواقع.

إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة غير آبهة بالخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.

شارك دبلوماسيون قطريون في عمليات إجلاء الروس من غزة، ورسيا ممكتنة لفلسطين وإسرائيل ومصر لمساهمتهم في إجلاء رعايانا.

عبور مرور المواطنين الروس عبر معبر رفح مهدد بسبب الوضع الخطير هناك.ز

يتبع..