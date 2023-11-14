واشنطن تجدد إعفاء العراق من العقوبات بما يسمح له بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء

قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة جددت الإعفاء من العقوبات ومدته 120 يوما، ما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء.

وأضاف المسؤولون أنه "لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال إلا في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية".

وقال مسؤول أمريكي للصحفيين: "اليوم.. نجدد إعفاء العراق (من عقوبات إيران) بشأن الكهرباء.. هذا هو الإعفاء رقم 21 المتعلق بالكهرباء منذ عام 2018، وسيكون التجديد لمدة 120 يوما أخرى".

وأوضح: "سيسمح هذا الإجراء للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع ثمن واردات الكهرباء الإيرانية عبر حسابات إيرانية مقيدة في العراق".

وبعد تقارير عن إمكانية تمديد إعفاء بغداد من العقوبات الأمريكية على طهران، اعترض منتقدو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن على منح طهران إمكانية الوصول إلى الموارد المالية.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن الولايات المتحدة قد تسمح للعراق بتحويل 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى حسابات إيران في أوروبا وعمان، من خلال تمديد إعفاء بغداد من عقوبات طهران. ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، هذا التقرير أو ينفه.

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المصدر: رويترز