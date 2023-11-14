موسكو: الوضع في منطقة القطب الشمالي متوتر للغاية

صرح سفير المهمات الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية نيقولاي كورشونوف، بأن الوضع الدولي في منطقة القطب الشمالي صعب للغاية ومتوتر، ويعزز احتمال التصعيد.

وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء تجزئة التعاون الدولي في القطب الشمالي، بما في ذلك إضعاف مجلس القطب الشمالي كعنصر رئيسي للتعاون الدولي متعدد الأطراف"، لافتا إلى أنه كان هناك توجه لتسييس التعاون العلمي الدولي، مما أدى إلى انهيار العلاقات القائمة بين المنظمات البحثية والتعليمية في منطقة القطب الشمالي.

إقرأ المزيد

وأعرب عن أمله في أن يتمكن بعض الخبراء والعاملين حتى نهاية العام من استئناف عملهم.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الروسية أن روسيا سترد على زيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما فيها الاستباقية.

المصدر: نوفوستي