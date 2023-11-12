البنتاغون: المروحية التي تحطمت في شرق المتوسط كانت تستعد لاحتمال إجلاء أمريكيين من لبنان وإسرائيل

ذكرت "واشنطن بوست" أن المروحية الأمريكية التي تحطمت في المتوسط كان قد تم إرسالها بعد مخاوف التصعيد المحتمل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحتمال إجلاء الأمريكيين من إسرائيل ولبنان.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادرها في وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أن المروحية "كانت في المنطقة كجزء من تخطيط أوسع للحرب في البنتاغون، يتضمن الاستعداد لعمليات إجلاء محتملة من إسرائيل ولبنان".

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وبحسب مُحاور الصحيفة، تحطمت المروحية قبالة الساحل في جنوب شرق قبرص.

وظهرت التقارير الأولى عن الحادث في 11 نوفمبر الجاري، عندما كانت عملية البحث والإنقاذ جارية، والتي كانت قد اكتملت بالفعل.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، ذكرت "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية كانت تستعد لاحتمال ضرورة إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط في حال لم يكن من المُمكن احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقا لها، "في أسوأ السيناريوهات"، سيتم إجلاء أكثر من 600 ألف أمريكي يعيشون في إسرائيل ولبنان.

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وفي وقت سابق، ذكرت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا أنه، بعد الحادث "بدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور، بما في ذلك بمشاركة طائرات عسكرية وسفن أمريكية".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

المصدر: تاس + RT