مركز المصالحة الروسي: لا إصابات في غارة إسرائيلية على درعا جنوبي سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع ومنشآت في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقال كوليت في بيان: "يوم 12 نوفمبر، نفّذت مقاتلتان حربيتان إسرائيليتان من طراز إف-16، غارة جوية على أهداف في محافظة درعا في سوريا. ولم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر بشرية".

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وأشار إلى أن الغارة وقعت في الساعة 03:32 حتى 03:35 (بتوقيت موسكو)، من جهة الجولان السوري المحتل.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما فجر الأحد على ما قال إنه "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا ردا على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل ليل السبت، حسبما أعلن في بيان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "ردا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا.

وبين وقت وآخر تنطلق صافرات الإنذار الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل، إنذارا بسقوط قذائف قادمة من الجانب السوري. ويأتي ذلك وسط التوتر الذي تشهده الحدود السورية الإسرائيلية بعد أيام قليلة على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

ويعلن الجيش الإسرائيلي باستمرار أنه يقوم بالرد على مصادر إطلاق النيران من الجانب السوري.

المصدر: RT