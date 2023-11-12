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برلمانيون بريطانيون يطالبون الحكومة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"

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برلمانيون بريطانيون يطالبون الحكومة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ
Legion-Media
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دعا برلمانيون وأعضاء في مجلس اللوردات البريطاني الحكومة لفرض حظر على الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية"، موضحين إن هذه ستكون خطوة نحو استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال أكثر من 60 مشرعا من مجلس النواب وأعضاء في مجلس اللوردات في رسالة بعثوها لرئيس الوزراء ريشي سوناك "نظرا للصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أصبح حظر الحرس الثوري الإيراني الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وجاء في الرسالة الموقعة من شخصيات بارزة في حزب المحافظين "ندعو حكومتنا لتقدير الحاجة الملحة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار والعدالة في الشرق الأوسط وخارجه".

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وفي يناير، قال مسؤول بوزارة الخارجية إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية" لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.

ويعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية" أن الانتماء إليه أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاراته في الأماكن العامة يعد جناية في بريطانيا. ويخضع الحرس الثوري الإيراني بالفعل لعقوبات بريطانية. 

المصدر: swissinfo

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