مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة تعم عواصم أوروبية (فيديوهات)

شهدت عواصم عدد من الدول الأوروبية أمس السبت مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة ودعما لفلسطين، حيث غصّت شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين حملوا لافتات تدين الحرب على غزة.

وهتف المتظاهرون بشعرات مؤيدة لفلسطين رافضة للحرب، "فلسطين حرة"، "لا عدالة.. لا سلام" "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار على الفور"، "أنقذوا الأرواح"، وغيرها من الشعارات، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

لندن..

كثفت شرطة لندن جهودها لضمان بقاء المسيرة المؤيدة لفلسطين يوم السبت سلمية، حيث شارك في مظاهرات العاصمة البريطانية نحو 500 ألف شخص.

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال82 شخصا من نشطاء اليمين المتطرف وسط العاصمة لندن، كانوا يخططون لمهاجمة المشاركين في مسيرة الدعم لفلسطين.

وقالت الشرطة إنها استعدت أكثر من 2000 ضابط، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

برلين..

خرج أكثر من 6 آلاف شخص يوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن سلطات ولاية بافاريا الألمانية تعتبر الشعار المؤيد لفلسطين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" جريمة جنائية تندرج تحت مادة كانت تطبق سابقا على الشعارات النازية.

وبالإضافة إلى الشعار، ستتبع العقوبات الجنائية العرض العلني لشارات خضراء مكتوب عليها عبارة "كتائب القسام" بأحرف بيضاء وعلم تستخدمه "حماس" في كثير من الأحيان، حسبما كتبت الصحيفة.

وقال المدعي العام الأول في ميونيخ، أندرياس فرانك، أن "أي شخص يستخدم علنا مواد دعائية لمنظمات محظورة سيحاكم بموجب المادة "86 أ من القانون الجنائي".

هلسنكي..

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يوم السبت، داعما لفلسطين شارك فيها نحو 3 آلاف شخص طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وأشارت شرطة هلسنكي بأن المظاهرة ومرت بسلام.

وأوضحت صحيفة "هلسنغين سانومات" أن المظاهرة نظمها ممثلون عن منظمات السلام والمكتب التمثيلي الفنلندي لمنظمة إيكاهد والجمعية الفلسطينية الفنلندية.

جنيف..

تظاهر الآلاف في جنيف بسويسرا السبت مطالبين بوقف العدوان على غزة وبضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

باريس..

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو أيضا مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وقد انطلقت المظاهرة الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من ساحة النصر في مدينة بوردو.

بروكسل..

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث تجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رافعين أعلام فلسطين.

وضمت التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

الولايات المتحدة..

نظم عشرات المواطنين المؤيدين لفلسطين تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لوقف إطلاق النار.

وهتف المتظاهرون بعبارة "من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة"، وتجمعوا أمام منزل الرئيس الأمريكي مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

والجدير ذكره، أن هذه ليست المظاهرة الأولى من هذا النوع في الولايات المتحدة، حيث شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات مؤيدة لفلسطين وداعية لوقف الحرب على قطاع غزة.

تل أبيب..

شهدت تل أبيب السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم.

وأشارت مراسلتنا، إلى أن مئات الأشخاص تظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، مطالبين باستقالته.

المصدر: RT