آلاف المتظاهرين في برلين لدعم فلسطين واعتقالات بسبب شعارات محظورة

خرج أكثر من 6 آلاف شخص اليوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن "المظاهرات شارك فيها حوالي 6200 متظاهر، ووقعت عدة اعتقالات بسبب رفع لافتات محظورة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات البافارية اتخذت إجراءات ضد الشعار المؤيد لفلسطين وساوتها بجريمة جنائية تندرج تحت مادة كانت تطبق سابقا على الشعارات النازية.

وقال المدعي العام الأول في ميونيخ، أندرياس فرانك، أن "أي شخص يستخدم علنا مواد دعائية لمنظمات محظورة سيحاكم بموجب المادة "86 أ من القانون الجنائي".

المصدر: نوفوستي