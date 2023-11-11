رئيس الوزراء الكرواتي يقيل وزير الدفاع بسبب حادث مميت

أقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وزير الدفاع ماريو بانوزيتش، المسؤول عن حادث سير مميت.

وقال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي: "في هذا الظرف الطارئ، حيث وقع حادث مروري خطير، اتخذت قرارا بعد ظهر اليوم بإقالة وزير الدفاع ماريو بانوزيتش من منصبه"، مضيفا أن وزير الدولة زدرافكو جاكوب سيتولى منصب وزير الدفاع.

وأشار بلينكوفيتش إلى أن بانوزيتش كان يقود سيارة شخصية في يوم إجازته، وكان ذاهبا في شؤونه الخاصة، دون أن يرافقه ضباط أمن.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الوزير السابق يرقد حاليا في المستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة.

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المصدر: تاس