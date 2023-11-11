مراسلتنا: الاشتباه بتسلل أكثر من مسيرة من لبنان إلى إسرائيل فوق بلدة مرغليوت وإطلاق صفارات الإنذار

أفادت مراسلة RT بأن القوات الإسرائيلية تشتبه بتسلل أكثر من مسيرة من لبنان فوق بلدة مرغليوت في إصبع الجليل، وإطلاق صفارات الإنذار على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وطالبت الجبهة الإسرائيلية الداخلية الإسرائيليين في الجليل الأعلى بالبقاء في الأماكن المحصنة وعدم الخروج حتى إشعار آخر.

وأشارت مراسلة RT في لبنان، إلى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه وادي هونين وبلدة مرغليوت في الجليل الأعلى بين القطاعين الأوسط والشرقي.

وأكدت انطلاق قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة مركبا المقابلة لمارغليوت في إسرائيل.

RT

يتبع..