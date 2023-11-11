"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية وقوة مشاة إسرائيلية في منطقة حدب يارون.

وجاء في بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11-11-2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة".

وأضاف البيان: "كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم، قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة".

وأشارت مراسلة RT في لبنان في وقت سابق إلى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه وادي هونين وبلدة مرغليوت في الجليل الأعلى بين القطاعين الأوسط والشرقي.

وأكدت انطلاق قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة مركبا المقابلة لمارغليوت في إسرائيل.

وأفادت مراسلة RT بأن القوات الإسرائيلية اشتبهت بتسلل أكثر من مسيرة من لبنان فوق بلدة مرغليوت في إصبع الجليل، وإطلاق صفارات الإنذار على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وطالبت الجبهة الإسرائيلية الداخلية الإسرائيليين في الجليل الأعلى بالبقاء في الأماكن المحصنة وعدم الخروج حتى إشعار آخر.

RT

يتبع.