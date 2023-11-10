قتال هو الأعنف يجري حاليا في محيط مستشفى الشفاء وتل الهوى ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون

أفاد شهود عيان أن قتالا يجري حاليا بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يعتبر الأشد ضراوة في مناطق تل الهوى ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقال أحد الشهود لـ RT، إن "الاشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي تجري من محورين، الأول محور جنوب الشاطئ محيط دوار أبو حصيرة، والمحور الثاني شمال منطقة تل الهوا بمحيط منطقة الجوازات والجامعات".

وأضاف: "الاستهدافات تتواصل على المجمع الطبي بالقذائف المدفعية من الزوارق الحربية الإسرائيلية وكذلك الطائرات الحربية".

وأفاد شهود عيان، بأن "قوة اسرائيلية بدباباتها وقعت في كمين لكتائب القسام شمال مستشفى الشفاء، كما أطلقت المقاومة قذائف مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية في حي النصر غربي غزة".

يتبع..