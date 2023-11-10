ليتوانيا تسلم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي NASAMS

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية أن فيلنيوس ستسلم أوكرانيا أنظمة NASAMS للدفاع الجوي مع المعدات الخاصة بها.

وأشار وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، في بيان له، يوم الجمعة، إلى أن أنظمة NASAMS، التي اشترتها ليتوانيا، سيتم دمجها بالدفاعات الجوية الأوكرانية التي قدمتها الولايات المتحدة والنرويج لكييف.

وأضاف أن ليتوانيا تستجيب لطلبات المساعدة من قبل أوكرانيا، ودعا الحلفاء الآخرين للقيام بذلك أيضا.

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يذكر أن ليتوانيا وقعت عقدا مع النرويج لشراء أنظمة NASAMS بقيمة 9.8 مليون يورو في يوليو الماضي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، قدمت ليتوانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية هي أكثر من مليار يورو، ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الليتواني.

كما أعدت فيلنيوس خطة لمساعدة أوكرانيا حتى عام 2026، تتضمن مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو.

المصدر: تاس