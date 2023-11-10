الجيش الروسي يدخل مسيرات جديدة مجهزة بتقنية التصوير الحراري لمنطقة العملية الخاصة

بدأت القوات الروسية استعمال الطائرات المسيرة "لانسيت" الجديدة المجهزة بتقنية التصوير الحراري، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتساعد الكاميرات الحرارية على تحويل الأشعة تحت الحمراء غير المرئية للكائنات المستهدفة إلى صورة مرئية ذات توزيع حراري في الوقت الفعلي، مما يساعد على تحديد الهدف في مختلف ظروف الليل والنهار، واستهدافه بدقة.

وبمساعدة هذا النوع من المسيرات، سيكون الجيش الروسي قادرا على ضرب أهداف القوات المسلحة الأوكرانية في الليل، ويمكن لهذه الأسلحة أن تغير الوضع بشكل خطير في ساحة المعركة.

المصدر: RT