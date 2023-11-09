التقدم في السن يعيق ارتداء بايدن قميصا تلقاه هدية أمام الجمهور (فيديو)

قدّم أعضاء اتحاد مهن السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال إحدى الفعاليات التي أقاموها قميصا دعائيا يتبع لهم، وذلك كي يرتديه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر لمشاركتهم.

وظهر ممثل الاتحاد وهو يقدم القميص ذا الأكمام القصيرة واللون الأحمر إلى الرئيس بايدن، وبدأ الأخير في لبسه فواجه صعوبة في إدخال رأسه وارتدائه مع بقاء الأكمام القصيرة عالقة على مفصل كوع كلتا يديه.

وتدخل الرجل الذي يقف بجانيه لمساعدته في هذا الأمر وهذا كله بالطبع بسبب التقدم في السن.

وقام الرجل الذي تحدث قبل كلمة بايدن بمساعدته على خفض أكمام القميص حتى الخصر.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن انضم في نهاية سبتمبر الماضيإ لى إضراب أعضاء اتحاد عمال السيارات، في يومهم الـ12 احتجاجا على كبرى شركات صناعة السيارات، كتأكيد غير مسبوق من الرئاسة على دعم العمل المنظم.

وكانت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 سبتمبر أيضا بدء إضراب تاريخي للمرة الأولى في شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، وفشلت مفاوضات إبرام عقود جديدة للعمال.

المصدر: RT