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إيطاليا توقف جزائريا مطلوبا لصلاته بتنظيم "داعش"

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إيطاليا توقف جزائريا مطلوبا لصلاته بتنظيم
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أعلنت الشرطة الإيطالية الخميس أنها أوقفت جزائريا يبلغ من العمر 37 عاما في مترو أنفاق ميلانو، واكتشفت لاحقا أنه مطلوب في بلده لصلاته المفترضة بتنظيم "داعش".

وقالت الشرطة في ميلانو إنه عندما تم توقيفه لإجراء تثبّت روتيني، فأظهر الرجل "عدوانية".

وأضافت في بيان أنه "هتف مرارا الله أكبر في أثناء محاولته سحب غرض ما من حقيبة ظهره تبين أنه سكين ذو نصل يزيد طوله عن 12 سم".

وتبين لاحقا أنه مطلوب من السلطات في الجزائر، ويشتبه منذ عام 2015 في انتمائه إلى "ميليشيات تنظيم داعش ويعمل في مسرح الحرب السوري العراقي"، وفق نفس المصدر.

وقالت الشرطة إن المشتبه به غير معروف للسلطات الإيطالية. وأوضحت أنه موقوف حاليا في سجن سان فيتوري في ميلانو في انتظار ترحيله.

المصدر: AFP

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