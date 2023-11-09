الوضع في الشرق الأوسط يبعثر حسابات أوكرانيا ويخيب آمالها في كسب حلفاء جدد

خلطت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط الأوراق لأوكرانيا وحولت انتباه العالم بعيدا عنها، وهو ما يؤثر سلبا على رغبة كييف عقد اجتماع جديد لجذب حلفاء جدد.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادا إلى تصريحات دبلوماسيين غربيين.

ووفقا لهم، "تتلاشى بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط" جميع الجهود التي تبذلها أوكرانيا لعقد اجتماع يهدف إلى جذب دول محايدة إلى جانبها وتعزيز الدعم الدولي.

وكانت سلطات كييف تخطط لعقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية هذا العام، ولكن هذا غير مرجح الآن، كما يشير الدبلوماسيون.

وأوضحت الصحيفة في المقال أن الحرب في فلسطين قد تسببت في خلافات جديدة بين الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الدول العربية الرائدة، مما أثر أيضا على أمل كييف في إشراكهم في مناقشة مسألة السلام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوضع في الشرق الأوسط "يصرف الانتباه عن أوكرانيا".

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، غالبا ما كان يوجه المشاركون في الاجتماع المخصص لحل النزاع الأوكراني، الذي عقد في مالطا يومي 28 و29 أكتوبر الماضي، انتباههم إلى الأزمة في الشرق الأوسط.

وكما أشارت الوكالة، فإن المفاوضات حول الوضع في أوكرانيا وخطة السلام "تخللتها مناقشات حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

المصدر: نوفوستي