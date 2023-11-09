باكستان.. إصابة الآلاف في "مدينة الحدائق" جراء انتشار ضباب دخاني كثيف

قال مسؤولون باكستانيون إن الضباب الدخاني الرمادي السام أدى إلى إصابة عشرات الآلاف بالمرض في مدينة لاهور، ما أضطر السلطات إلى إغلاق المدارس والأسواق والمتنزهات 4 أيام.

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وجاء هذا القرار بعد أن تم تصنيف ثاني أكبر مدينة في البلاد مرارا على أنها المدينة الأكثر تلوثا في العالم. ونصح أطباء الأفراد بوضع كمامات والبقاء في المنازل. وقال سكان المدينة إن الكثيرين مصابون بالسعال ويعانون من مشاكل في التنفس.

وأوضح سلمان كاظمي، الطبيب بمستشفى مايو الرئيسي في لاهور، حيث تم نقل آلاف الأشخاص للعلاج "وضع الكمامات والبقاء في المنزل هما الحلان الأسهل لتجنب نقل المصابين بأمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي، والتهابات العيون، والأمراض الجلدية، إلى المستشفيات".

واقترب تركيز "الجسيمات المعلقة 2.5" (بي إم 2.5)، أو الجسيمات الدقيقة، في الهواء من 450، وهو ما يعتبر خطرا.

🚨 Just in: Pakistan's Lahore grapples with thick smog as tens of thousands suffer from illness. Read more about the measures taken by authorities to combat the toxic air in our latest blog post. #Pakistan#SmogCrisis#HealthEmergency



Link: https://t.co/dbpLvnZvQRpic.twitter.com/CUFMHrMjpD — TOP X News (@TOPXNews) November 9, 2023

ويقول الخبراء إن حرق بقايا المحاصيل في بداية موسم زراعة القمح الشتوي هو سبب رئيسي للتلوث.

وكانت لاهور تعرف سابقا باسم مدينة الحدائق، التي كانت موجودة في كل مكان خلال العصر المغولي في القرنين الـ16 والـ19. لكن التحضر السريع والنمو السكاني المتزايد لم يبقيا على مساحات كبيرة للخضرة في المدينة.

LAHORE, Pakistan: Toxic gray smog has sickened tens of thousands of people in Pakistan's cultural capital of Lahore, forcing authorities to shut schools, markets and parks for four days, officials said on Thursday.https://t.co/EiSaYx9hJx — The Manila Times (@TheManilaTimes) November 9, 2023

المصدر: أ ب