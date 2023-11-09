الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لحظة انفجار قوي إثر استهداف الطيران أحد مستودعات "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع تضم بنى تحتية تتبه لجماعة "حزب الله" في لبنان، ردا على استهداف مواقع إسرائيلية.

ووفقا لبيان الجيش، فقد تم "استهداف منشآت عسكرية تابعة "لحزب الله" إلى جانب موارد تكنولوجية تابعة للحوب استخدمت لضرب أهداف إسرائيلية.

وبحسب الجيش، فقد تم استهداف وضرب "خلية إرهابية في لبنان" في وقت سابق كانت تعمل بالقرب من منطقة بيرانيت شمال إسرائيل.

ونشر الجيش مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع انفجار قوي في مستودع للذخيرة تابع "لحزب الله".

المصدر: RT