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"طوبى لمن آمن".. لافروف يعلّق على كلمات بلينكن

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Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقا على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن استعادة أوكرانيا لأراض روسية: "طوبى لمن آمن*.. كما يقال في الأمثال".

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جاء ذلك في تصريح لافروف للصحفي المقرب من الكرملين بافل زاروبين، أثناء وجودهما في كازاخستان للمشاركة في المنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، وتابع زاروبين سؤال الوزير حول تعليقه بشأن وعود زيلينسكي بهجوم مضاد آخر في الشتاء ثم في الربيع، فيما يقول البيت الأبيض إن 96% من الأموال قد أنفقت بالفعل، فقال الوزير: "إنه لمن الصعب عموما التعليق على تصريحات زيلينسكي. فقد ذكر، من بين أمور أخرى، أنه حتى ولو توقفوا عن تقديم المساعدة له، فإنه سيواصل المعركة بمفرده. أجد صعوبة في قول أي شيء عن هذا. في رأيي أن كل شيء واضح".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إنه لا زال يؤمن بـ "قدرة أوكرانيا على استعادة الأراضي المفقودة".

* ويعود تعبير "طوبى لمن آمن، فهو يشعر بالدفء في هذا العالم!" إلى مسرحية "ذو العقل يشقى" للكاتب ألكسندر غريبويدوف، ويستخدم كناية عمن يثق بشكل مفرط وغير معقول في خططه وآماله الوردية.

المصدر: RT

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