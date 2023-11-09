"هذه رسالة من زيلينسكي".. مسؤول أمريكي سابق يعلق على مقتل قائد عسكري أوكراني كبير

أعلن المعاون السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن برايان أن مصرع مساعد قائد القوات الأوكرانية غينادي تشاستياكوف بانفجار قنبلة يدوية، قد يكون رسالة إلى قائده فاليري زالوجني نفسه.

إقرأ المزيد

وكتب برايان في مقالة له في موقع "Weapons and Strategy": "هناك أسباب مقنعة غير مباشرة للاعتقاد بأن مصرع تشاستياكوف كان اغتيالا سياسيا هدفه إفهام القائد العام للقوات الأوكرانية زالوجني أنه قد يكون التالي".

وأشار إلى أن مقتل تشاستاكوف جاء بعد تصريحات زالوجني حول تعثر الهجوم الأوكراني المضاد، وأن المخرج الوحيد هو بدء المفاوضات مع روسيا، وأن هذه التصريحات تمنع الرئيس فلاديمير زيلينسكي من الحصول على مليارات إضافية من المساعدات الغربية.

وأضاف: "من الواضح للجميع الآن أن هناك صراعا على السلطة بين زيلينسكي وكبار قادته العسكريين".

ولقي تشاستياكوف مصرعه مؤخرا بانفجار قنبلة يدوية كانت في طرد أهدي له بمناسبة عيد ميلاده.

المصدر: نوفوستي