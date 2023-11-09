"الدوما" يحذر دول "السبع" من رد مماثل إن تصرفت بالأصول الروسية المجمدة لديها

حذر رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين دول مجموعة "السبع" من رد مماثل في حال تصرفت بالأصول الروسية المجمدة لديها.

وقال فولودين إن دول مجموعة "السبع" أقرت بشكل صريح برغبتها في سرقة الأصول الروسية المجمدة، وهذا لن يؤثر على الاقتصاد الروسي، لكن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بأصول دول المجموعة في روسيا.

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وقال فولودين إن المجموعة نسفت مبدأ حرمة الملكية التي تغنى بها الغرب.

وشدد فولودين على أن الطريقة الأكثر ضمانا وأمنا للاستثمار للمواطنين الروس هي الاستثمار في وطنهم روسيا.

وأعلنت دول مجموعة "السبع" في وقت سابق أن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى تعوض موسكو عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

من جهتها أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وتحويلها لصالح أوكرانيا والمنظمات الدولية، فيما تؤكد روسيا أنها سترد بالمثل وتتصرف بالأصول الغربية المجمدة لديها.

المصادر: نوفوستي