لحظات مرعبة.. محام أمريكي يقتل أمام الكاميرات ناشطي بيئة أقفلا الطريق السريع في بنما (فيديو)

أطلق محام أمريكي متقاعد يوم الثلاثاء الماضي النار على ناشطي بيئة أقفلا الطريق السريع في بنما.

ومثل كينيث دارلينجتون البالغ من العمر 77 عاما، وهو أستاذ جامعي حاليا، أمام قاض في بلدة لا إسبيجا بعد ظهر أمس الأربعاء، وبعد جلسة استماع استمرت ساعتين تم حبسه احتياطيا.

وقال إليسير بليسيت، محامي الضحيتين، وكلاهما مدرسان، إن دارلينجتون متهم بالقتل وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، بحسبما ذكرت قناة "TVN Noticias".

Moment w którym Kenneth Darlington, profesor i prawnik, lat 77, zabija aktywistę klimatycznego blokującego drogę. pic.twitter.com/H24wWmYqzN — coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2023

ويظهر مقطع فيديو متداول المواطن الأمريكي المولود في بنما، والذي قالت وسائل الإعلام المحلية إن لديه إدانة سابقة لحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وهو يتجادل مع المتظاهرين، ثم يخرج مسدسا من جيبه ويبدأ بإزالة الحاجز من على الطريق.

ويمكن سماع أحد المتظاهرين وهو يقول: "لماذا لا تطلق النار؟"، الأمر الذي استفز دارلينجتون وجعله يوجه مسدسه نحو رجل ليسقطه قتيلا على الفور، فيما يظهر في الفيديو شخص آخر يمسك بكتفه بعد إصابته.

🚨RAW FOOTAGE: Old Man Shoots 2 Climate Protesters Blocking The Street ⚠️



Kenneth Darlington, 77, a lawyer and professor who holds dual citizenship in the US and Panama, has been arrested after shooting two environmental protesters blocking a Panamanian highway.



He had a very… pic.twitter.com/vO2SdlIlSJ — Matt Wallace (@MattWallace888) November 9, 2023

وذكرت صحيفة "تايمز" أن أحد الضحايا يدعى عبدييل دياز، توفي في مكان الحادث. وتم نقل الضحية الأخرى، إيفان رودريغيز، 62 عاما، إلى عيادة خوان فيجا مينديز في بلدة سان كارلوس القريبة، لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دارلينجتون وهو مقيد اليدين، حيث اقتادته الشرطة إلى المركز.

وأرسل رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، تعازيه لأسر المتظاهرين القتلى، قائلا إن مثل هذه الجريمة "ليس لها مكان" في بلاده.

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🚨JUST IN: MAN ARRESTED AFTER FATALLY SHOOTING 2 CLIMATE ACTIVISTS IN PANAMA



An elderly American, Kenneth Darlington, 77, was arrested in Panama after he was caught on camera walking up to environmental protesters blocking a Panamanian highway and… — ZAQ RIDER (@zaqrider) November 9, 2023

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دارلينجتون، المولود في مقاطعة كولون البنمية، كان يحاول العودة بالسيارة إلى المناطق الداخلية من البلاد بعد القيام بمهام مختلفة في مدينة لا كوريرا عندما صادف حاجز الطريق.

وتوجه إلى الحاجز وسأل عن مكان قادة الاحتجاج، وقيل له إنه لا يوجد قادة. وبحسب ما ورد، قال: "لا أريد التحدث مع النساء.. أريد أن أتحدث إلى الرجال".

وبحسب الشكوى، اقترب بعض الرجال من دارلينجتون، ثم فتح عليهم النار. وذكرت قناة "TVN" أنه أطلق النار على 3 رجال، ولا يزال الثالث في المستشفى. ويُزعم أنه سُمع وهو يقول: "هذا ينهي هذه المشكلة".

ثم يبدأ دارلينجتون في إزالة حاجز الطريق والعودة إلى سيارته، حيث كانت تنتظره امرأتان.

وسألته إحدى النساء المصدومات داخل السيارة: "هل تعرف ماذا فعلت للتو؟"، ليجيب دارلينجتون: "نعم، لقد قتلت واحدا وأطلقت النار على آخر". وصعد إلى السيارة وقال للمرأتين: "هيا بنا".

Większy kawałek nagrania z sytuacji w Panamie, gdzie Kenneth Darlington zabił dwóch aktywistów blokujących drogę. pic.twitter.com/vMeWZgltsW — coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2023

وقالت قناة "TVN" إن صديقة دارلينجتون قالت له: "لن نغادر"، ثم اتصلت بالشرطة. ومن المقرر أن يمثل دارلينجتون أمام المحكمة في مدينة بنما يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الوفيات في الوقت الذي أدت فيه الاحتجاجات التي نظمها آلاف البنميين في الشوارع خلال الأسابيع الماضية بسبب عقد التعدين الجديد الموقع مع شركة التعدين الكندية "فيرست كوانتوم مينيرالز"، إلى استياء أوسع نطاقا من الحكومة.

وتسببت حواجز الطرق التي أقامها المتظاهرون، بخسائر يومية تصل إلى 80 مليون دولار للشركات، وفقا لجمعية بنما لمديري الشركات، مع إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع، وفقدان أكثر من 150 ألف موعد طبي.

وحث المسؤولون الناس على إنهاء الاحتجاجات، على الرغم من تعهد نقابات عمال البناء والمعلمين بمواصلة النزول إلى الشوارع حتى يتم إلغاء عقد "فيرست كوانتوم مينيرالز".

وتم التوقيع على العقد الجديد، الذي تم الاتفاق عليه في 20 أكتوبر، ليصبح قانونا من قبل حكومة بنما، ويمنح الشركة حق التعدين لمدة 20 عاما، مع خيار التمديد لمدة 20 عاما أخرى، مقابل 375 مليون دولار من الإيرادات السنوية لبنما.

المصدر: ديلي ميل