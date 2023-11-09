وصول بوتين إلى أستانا في زيارة رسمية (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل بزيارة رسمية إلى أستانا، وكان في استقباله الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف.

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وتأتي زيارة بوتين إلى أستانا بدعوة من توكايف الذي استقبل بوتين شخصيا عند سلم الطائرة.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيسين سيبحثان "تنسيق المواقف الثنائية على كافة الأصعدة بما فيها الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك، وسيبحثان القضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار التكامل الأوراسي".

وأضاف أن بوتين وتوكايف سيوقعان على حزمة من الاتفاقات، وسيصدر عنهما بيان مشترك لوسائل الإعلام.

واشار إلى أن بوتين وتوكايف سيشاركان عبر الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى الـ19 للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، في مدينة كوستاناي الكازاخية.

المصدر: نوفوستي