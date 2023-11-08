الموساد اتهم حزب الله بتدبيرها.. البرازيل توقف شخصين بشبهة تحضير "هجمات إرهابية"

أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية أنها أوقفت شخصين يشتبه في قيامهما بالتحضير لتنفيذ "هجمات إرهابية" قال الموساد إنها تستهدف الجالية اليهودية في البلاد بتدبير من حزب الله اللبناني.

وأوضحت الشرطة في بيان أن التوقيف تم في ساو باولو في إطار عملية أمنية تهدف إلى "إحباط استعدادات إرهابية والحصول على أدلة على احتمال تجنيد برازيليين لممارسة أعمال متطرفة في البلاد".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الأهداف المحتملة.

كذلك، نفذت الشرطة 11 عملية تفتيش في ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وبرازيليا.

🚨🚔 #OPERACAOPF | Polícia Federal deflagra operação para prevenir atos terroristas no país. Operação Trapiche investiga possível recrutamento de brasileiros para o cometimento de atos extremistas. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão… pic.twitter.com/l4Fmokvk0w — Polícia Federal (@policiafederal) November 8, 2023

وفي وقت سابق، قال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في بيان إنه تعاون مع السلطات البرازيلية "لإحباط هجوم في البرازيل، خططت له منظمة حزب الله الإرهابية، بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".

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وتحدث الموساد عن "خلية إرهابية يديرها حزب الله لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في البرازيل".

وبحسب محطة "تي في غلوبو" البرازيلية، طلبت السلطات البرازيلية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لاعتقال مواطنين يحملان الجنسيتين البرازيلية واللبنانية ويتواجدان حاليا في لبنان.

ولم يستجب الإنتربول على الفور لطلبات تعليق من وكالة "فرانس برس".

وتعد الجالية اليهودية البرازيلية التي تضم نحو 107 آلاف شخص، ثاني أكبر جالية في أمريكا اللاتينية بعد الأرجنتين التي يبلغ عدد اليهود فيها 250 ألفا.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أنه تمت مهاجمة السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين بالقنابل عام 1992 (29 قتيلا و200 جريح)، كما هوجمت تعاضدية يهودية بعد ذلك بعامين (85 قتيلا و300 جريح).

المصدر: RT + أ ف ب