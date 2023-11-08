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جمهوريو مجلس النواب الأمريكي يعتزمون إصدار مذكرتي استدعاء لنجلي بايدن

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جمهوريو مجلس النواب الأمريكي يعتزمون إصدار مذكرتي استدعاء لنجلي بايدن
AP
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن
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يعتزم جمهوريو مجلس النواب الأمريكي إصدار مذكرتي استدعاء لاثنين من أفراد أسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطوة هي الأعنف حتى الآن في التحقيق بأمر يعارضه الديمقراطيون.

ويتوقع صدور المذكرتين لاحقا الأربعاء. وتسعى الخطوة التي طال انتظار النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، لها لاستدعاء نجل هانتر وشقيقه جيمس، وتأتي بينما يهدف الجمهوريون لكسب ما في تحقيقهم المستمر منذ نحو عام. حتى الآن، فشلوا في الكشف عن أدلة تدين الرئيس مباشرة بأي مخالفة.

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لكن الجمهوريين يقولون إن سير الأدلة التي كشفوا عنها حتى الآن يرسم صورة مقلقة عن "استغلال النفوذ" من قبل عائلة بايدن في تعاملاتها التجارية، خاصة مع العملاء في الخارج.

وقال كومر في بيان "الآن، ستجلب لجنة الرقابة في المجلس أفرادا من أسرة بايدن ومساعدين لهم لاستجوابهم بشأن هذه الأدلة."

وتطالب مذكرتا الاستدعاء بأن يمثل هانتر بايدن وجيمس بايدن فضلا عن المساعد السابق روب والكر أمام لجنة الرقابة للإدلاء بأقوالهم.

المصدر: أ ب

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