بوغدانوف يبحث مع سفير تونس لدى موسكو الوضع في الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات بين البلدين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير التونسي لدى روسيا طارق بن سالم، الوضع في الشرق الأوسط على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في ضوء التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وما حوله".

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وبالإضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، بحث بوغدانوف مع السفير التونسي تعزيز العلاقات الروسية التونسية مع التركيز على تعزيز التعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل شهرها الثاني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT