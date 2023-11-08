جنرال سابق: مرسوم زيلينسكي صفعة لزالوجني

أعلن اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس أن قرار الرئيس فلاديمير زيلينسكي بإقالة قائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية فيكتور خورينكو كان ضربة للقائد العام الأوكراني زالوجني.

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وقال كريفونوس في حديث لقناة "فابريكا نوفوستي" على "يوتيوب": "من وجهة نظري فإن ما نشهده الآن هو عدم احترام وبالدرجة الأولى تجاه قوات العمليات الخاصة من جانب أولئك الذين اتخذوا هذا القرار وعدم احترام تجاه القائد العام للجيش الأوكراني الذي وضع أمام الأمر الواقع… هذه صفعة للقوات الأوكرانية وقائدها العام من جانب الرئيس".

وأضاف أنه ووفقا للتسلسل العسكري، كان الجنرال خورينكو تابعا لزالوجني بالذات، ولذلك كان ينبغي إبلاغه بهذا القرار مسبقا.

وعين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، سيرغي ليبانتشوك، لمنصب قائد العمليات الخاصة بعد إقالة خورينكو منه وانتقاله إلى الدائرة العامة للاستخبارات الأوكرانية.

وفي الأونة الأخيرة ازدادت الخلافات بين الرئيس الأوكراني والقائد العام الأوكراني توترا. فقال زالوجني في حديث لـ "The Economist" في الأسبوع الماضي إن القوات الأوكرانية وصلت إلى مأزق، مضيفا أنه "على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وجميل". كما اعترف بفشله في إظهار الوتائر الرائعة لتقدم القوات التي توقعها الغرب منه وفقا للكتب الدراسية لحلف الناتو.

من جانبه عبر زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف عن عدم موافقته على موقف القائد العام، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن مأزق، في حين أشار نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني إيغور جوفكوا أنه لم يكن ينبغي لزالوجني أن يخبر وسائل الإعلام الغربية بالوضع على الجبهة.

المصدر: نوفوستي