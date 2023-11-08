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الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم

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الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية جديدة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 580 من جنوده خلال اليوم الماضي.

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة "سو-27" في أجواء دونيتسك، وطائرتين من طراز "ميغ-29" في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، فيما أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون.

وفيما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

  • صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا هناك
  • على محور كراسني ليمان خسر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا
  • بلغت الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك نحو 235 جنديا بين قتيل وجريح، وعلى محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا
  • صد 3 هجمات على محور زابوروجيه ووصلت خسائر العدو هناك إلى 80 عسكريا
  • مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون
  • إصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة
  • تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 127 للدفاع الإقليمي الأوكراني في دونيتسك
  • ضرب مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر للقوات الأوكرانية وفي زابوروجيه
  • تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات  "إس-300" في منطقة أوديسا
  • إصابة نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67 واللواء 31 التابع للحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك
  • اعتراض 11 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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