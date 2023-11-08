الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية جديدة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 580 من جنوده خلال اليوم الماضي.
وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة "سو-27" في أجواء دونيتسك، وطائرتين من طراز "ميغ-29" في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، فيما أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون.
وفيما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:
- صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا هناك
- على محور كراسني ليمان خسر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا
- بلغت الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك نحو 235 جنديا بين قتيل وجريح، وعلى محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا
- صد 3 هجمات على محور زابوروجيه ووصلت خسائر العدو هناك إلى 80 عسكريا
- مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون
- إصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة
- تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 127 للدفاع الإقليمي الأوكراني في دونيتسك
- ضرب مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر للقوات الأوكرانية وفي زابوروجيه
- تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا
- إصابة نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67 واللواء 31 التابع للحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك
- اعتراض 11 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع
المصدر: وزارة الدفاع الروسية