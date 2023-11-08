الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية جديدة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 580 من جنوده خلال اليوم الماضي.

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة "سو-27" في أجواء دونيتسك، وطائرتين من طراز "ميغ-29" في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، فيما أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون.

وفيما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا هناك

على محور كراسني ليمان خسر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا

بلغت الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك نحو 235 جنديا بين قتيل وجريح، وعلى محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا

صد 3 هجمات على محور زابوروجيه ووصلت خسائر العدو هناك إلى 80 عسكريا

مقتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون

إصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة

تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 127 للدفاع الإقليمي الأوكراني في دونيتسك

ضرب مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر للقوات الأوكرانية وفي زابوروجيه

تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا

إصابة نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67 واللواء 31 التابع للحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك

اعتراض 11 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع

المصدر: وزارة الدفاع الروسية