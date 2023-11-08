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هامبورغ: رجلان مسلحان يتحصنان بإحدى المدارس

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هامبورغ: رجلان مسلحان يتحصنان بإحدى المدارس
Globallookpress West Coast Surfermoodboard
صورة أرشيفية
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ذكرت صحيفة "بيلد" أن رجلين مسلحين يتحصنان بمدرسة في مدينة هامبورغ الألمانية.

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وبحسب المعطيات الأولية، فقد دخل شخصان إلى المبنى، الواقع في شارع فرام شتراسه، بمنطقة بلانكينيسي في مدينة هامبورغ، وربما كانا يحملان أسلحة نارية، وتوجد الشرطة في الموقع مع القوات الخاصة، ودخل مسؤولون مبنى المدرسة للتحقق من المعلومات.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ رافقت الطلاب إلى خارج المدرسة، حيث تم نقلهم إلى منشآت مجاورة، وأصبح من الممكن ذهاب ذويهم إلى هناك.

كما طلبت الشرطة في تغريدة لها على موقع X تجنب المنطقة المحيطة بالحادث، في انتظار مزيد من المعلومات.

المصدر: NDR

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