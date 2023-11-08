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مجلس الأمن البيلاروسي: اتفاقية الضمانات الأمنية المتبادلة مع روسيا جاهزة تقريبا

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مجلس الأمن البيلاروسي: اتفاقية الضمانات الأمنية المتبادلة مع روسيا جاهزة تقريبا
Sputnik
علما روسيا وبيلاروس
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صرح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش بأن اتفاقية الضمانات الأمنية المتبادلة مع روسيا جاهزة تقريبا، وأن تقديمها إلى رئيسي البلدين للتوقيع عليها سيتم قريبا.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" عن فولفوفيتش في أعقاب لقائه مع أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء في موسكو، قوله: "أجرينا اليوم لقاء مع زميلنا الروسي نيكولار باتروشيف، حيث تم تناول المسائل المتعلقة بأمن الدولة الاتحادية. بحثنا مسائل إعداد اتفاقية الضمانات الأمنية المتبادلة بين روسيا وبيلاروس. إن الاتفاقية جاهزة تقريبا، وتبقى الكلمة لوزارتي الخارجية في بلدينا".

وأضاف المسؤول أنه "في المستقبل القريب سيتم تقديمها إلى رئيسي البلدين للتوقيع".
المصدر: تاس

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