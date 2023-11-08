الصين تدعو إلى مجال سيبراني شامل ومزدهر

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حديث له اليوم الأربعاء إن بلاده تدعو إلى قيام وتطوير فضاء إلكتروني سيبراني أكثر شمولا وازدهارا في كل العالم.

وأضاف الرئيس الصيني، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر الإنترنت العالمي في ووتشن: "نحن ندعو إلى إعطاء الأولوية وتركيز الاهتمام، على تطوير وإنشاء فضاء سيبراني أكثر شمولا وازدهارا في كل العالم".

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وأشار شي جين بينغ، إلى أن الصين تدعو أيضا إلى أن يتقاسم الجميع الرخاء والمخاطر معا، وبناء فضاء سيبراني أكثر سلاما وأمانا".

ووفقا له، فإن ثورة المعلومات تتقدم بقوة، والفضاء الإلكتروني يحمل في طياته رغبة الإنسانية التي لا نهاية لها في مستقبل أفضل.

وتنعقد قمة ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي 2023 في الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر في ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

وتضم الفعالية التي تنعقد هذا العام تحت عنوان "إنشاء عالم رقمي شامل ومرن مفيد للجميع - بناء مصير مجتمع مشترك في الفضاء الإلكتروني"، 20 منتدى فرعيا بشأن موضوعات مثل مبادرة التنمية العالمية، والتحول المنسق نحو الرقمنة والنمو الأخضر، والذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات