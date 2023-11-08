الخارجية الروسية: نحترم علاقات بلدان آسيا الوسطى مع أوروبا

صرح مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، بأن روسيا تحترم حق دول آسيا الوسطى في تنمية علاقاتها مع أوروبا.

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وقال ستيرنيك في حديث لوكالة "نوفوستي": "أما فيما يتعلق بالأشكال العديدة الأخرى لمشاركة بلدان آسيا الوسطى، فإننا نحترم حقها السيادي في تطوير النشاط الدبلوماسي في مختلف الاتجاهات. لا نشك في أن العائد على التزاماتنا المشتركة في رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية، يحظى بتقدير مستحق في عواصم دول المنطقة بفضل استدامتها وعدم تسييسها وتأثيرها الحقيقي على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف: "مع ذلك فإننا لسنا ساذجين بشأن أسباب الاهتمام الوثيق من جانب "الغرب وشركائه" بمنطقة آسيا الوسطى. نعرف أن شركاءنا يدركون جيدا الأجندة الخفية والدوافع الأنانية لمنافسينا الجيوسياسيين. إذ أنهم لا يخفون حججهم في جيب العقوبات الثانوية، بل يلوحون بها علنا أمام الدول ذات السيادة بسبب علاقاتها التجارية والاقتصادية والدفاعية والعسكرية التقنية القانونية تماما مع بلادنا".

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الماضي بزيارة رسمية إلى كازاخستان وأوزبكستان حيث أجرى محادثات مع قيادة هاتين الدولتين بهدف رفع أمن الطاقة الفرنسي. فمثلا اتفق ماكرون في كازاخستان على زيادة حجم صادرات النفط إلى فرنسا وصادرات اليورانيوم.

من جانبه استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، سابقا، زعماء 5 دول في آسيا الوسطى وهي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وعقد الاجتماع بمبادرة من شولتس.

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فأجرى مؤخرا لقاء مع زعماء 5 دول في آسيا الوسطى على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش مجموعة واسعة من القضايا بما فيها الحفاظ على السلام والأمن في أوراسيا.

المصدر: نوفوستي