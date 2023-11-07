قائد الحرس الثوري الإيراني: هزيمة إسرائيل وأفول الولايات المتحدة سيزيدان العالم هدوء وأمنا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء يوم الثلاثاء، أن هزيمة إسرائيل وأفول الولايات المتحدة سيزيدان العالم هدوء وأمنا.

وصرح اللواء حسين سلامي بأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم تعكس تغيير المعادلات الدولية وموازين القوى لصالح الجمهورية الإسلامية.

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وأفاد بأن أعداء إيران يفتقرون الاستراتيجية والسياسية الحكيمة، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في الحرب الأخيرة المفروضة على غزة.

وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن هزيمة إسرائيل وأفول أمريكا هو مدعاة للسلام والأمن العالميين، مضيفا أن "الولايات المتحدة فقدت مكانتها العالمية الماضية وتدفع ثمن كيان لم يحقق له إنجازات وهذه هي نتيجة الافتقار إلى الحكمة في الهيئة الحاكمة الأمريكية".

وذكر أن إسرائيل اليوم تشبه "ضرسا مسوسا انفصل عن جذوره، ويشعر بقرب زواله المبكر والسريع، موضحا أن واشنطن أدركت من خلال علامات الزوال هذه انهيار شخصيتهم ومصداقيتهم في عيون العالم".

وبين أنه اليوم يمكن رؤية الارتباك والغموض الإستراتيجي في وجوه المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في جرائم غزة، وتابع قائلا "الأمريكيون الآن عالقون في طريق الوهم الذي لا منطق له ولا هندسة ويتصرفون كشخص ليس له هدف وغير قادر على شق طريقه".

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية