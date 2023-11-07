صحيفة تركية تكشف سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة نظيره الأمريكي

كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وبعد انتشار لقطات لبلينكن وهو يصافح فيدان بقوة قبل أن يقترب منه ويحاول معانقته، غير أن الوزير التركي ظهر وكأنه يحاول الامتناع عن هذا العناق، طرح الناشطون عدة تساؤلات حول اللقطة.

No hug for Blinken. pic.twitter.com/sjtgLnnUDu — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 6, 2023

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن ما حصل يعود إلى "عدم لباقة" من جانب الوزير الأمريكي قبل اللقاء بقليل، حيث أنه وصلت سيارته إلى مقر وزارة الخارجية التركية، وقف الوزير التركي فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل أي وزير عند استقبال وزير زائر، إلا أن بلينكن لم يخرج من سيارته مباشرة عقب وصولها، مشيرة إلى أنه ظل داخل السيارة يتحدث عبر الهاتف، الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة الوزير التركي الذي عاد إلى داخل المبنى.

المصدر: حرييت