ناريشكين: دول الجنوب العالمي تعبت من الهيمنة العدوانية للغرب

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن دول الجنوب العالمي تعبت من الهيمنة العدوانية للغرب.

وأشار ناريشكين الذي يترأس كذلك الجمعية التاريخية الروسية، إلى أن موقف روسيا، الذي يدافع عن مبادئ تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، يجد صدى لدى معظم دول الجنوب العالمي، التي سئمت من هيمنة ونفاق الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة.

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وأضاف ناريشكين، في حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة السنوية لعموم روسيا لأعمال الدراسات العلمية الطلابية لجائزة مجلة "رازفيدتشيك"( رجل الاستخبارات): "الموقف الثابت لروسيا، الذي يدافع عن مبادئ تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، يجد استجابة إيجابية في معظم بلدان الجنوب العالمي، التي سئمت ببساطة من الهيمنة العدوانية والمنافقة من جانب مجموعة من الأنظمة الشمولية- الليبرالية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة".

وتصدر المجلة المذكورة مرة كل فصل عن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وهي مجلة سياسية -اجتماعية تنشر مواد ومقالات عسكرية وأدبية.

المصدر: تاس