ما نوع أسلحة الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا" وما الجهة المستهدفة؟

نقلت "بلومبرغ" عن مصادر أن الغواصة الأمريكية من طراز أوهايو يو إس إس "فلوريدا" دخلت مياه الخليج فيما تأمل واشنطن من ذلك إظهار القوة وردع طهران لتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت الوكالة بأن الغواصة "فلوريدا" وعلى الرغم من أنها تعمل بالطاقة النووية إلا أنها لا تحمل أسلحة نووية. ومع ذلك يمكن تسليح الغواصة بما يصل إلى 154 صاروخ كروز توماهوك، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 66 من القوات الخاصة البحرية الأمريكية على متنها.

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وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد قال، 6 نوفمبر، إن الولايات المتحدة أرسلت غواصة من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط، ولم ترد أي معلومات عن الغواصة الأمريكية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط أو مكان تمركزها بالضبط.

وقبل ذلك، كانت تغريدة قد ظهرت في صفحة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي X أفادت بوصول الغواصة "أوهايو" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية 5 نوفمبر، كما ذكر الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم "البنتاغون"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية، دون أن يذكر مواقع القوات على وجه التحديد، لكنه أكد على أنها لن ترسل إلى إسرائيل.

المصدر: بلومبرغ