ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

قدم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، شكوى إلى الشرطة بتهمة تهديد حياته، وذلك بسبب منشور كتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب القناة 7 الإسرائيلية، فإن المنشور جاء فيه: "ليبرمان مرحب به لدخول الملجأ، القنبلة اليدوية معي"، مبينة أن ليبرمان أطلع جهاز الأمن العام على تفاصيل القضية.

وقال المحيطون بعضو الكنيست إن عدد التهديدات الموجهة ضده ازداد في الأشهر الأخيرة.

وحتى الآن، تم تقديم أربع شكاوى مختلفة حول التهديدات إلى الشرطة، والتي جاء فيها، من بين أمور أخرى، أن رئيس الحزب "في مرمى النيران" وأنهم يريدون "حرقه".

المصدر: القناة 7