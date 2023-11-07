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أمين مجلس الأمن الأرمني يرفض المشاركة في اجتماع رابطة الدول المستقلة

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أمين مجلس الأمن الأرمني يرفض المشاركة في اجتماع رابطة الدول المستقلة
Sputnik
أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان
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رفض أمين مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان المشاركة في الاجتماع المقبل لبلدان رابطة الدول المستقلة والذي سيعقد في موسكو في 8 نوفمبر الجاري.

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وقالت تاتيفيك بيتروسيان، المتحدثة باسم غريغوريان: "لن يذهب غريغوريان إلى موسكو ولن يشارك في الاجتماع المقبل لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة".

ولم تقدم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها ممثلو أرمينيا المشاركة في فعاليات رابطة الدول المستقلة. فمثلا، لم يحضر رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة الذي عقد في 26 أكتوبر الماضي في بيشكيك. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلا عن باشينيان، إن أرمينيا لن تغادر رابطة الدول المستقلة.

وفي الأشهر الأخيرة وصفت موسكو بعض القرارات والتصريحات الرسمية الصادرة عن يريفان بأنها غير ودية. وهكذا صادق البرلمان الأرمني على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في وقت سابق أوامر اعتقال بحق الرئيس بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. كما انتقد باشينيان عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.
المصدر: نوفوستي

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