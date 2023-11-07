فيدان لبلينكن: واشنطن تضع الجميع في "موقف صعب"

كتبت صحيفة "حرييت" أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أثناء لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأنقرة، أن واشنطن تضع الجميع في "موقف صعب" في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر خاصة: "ذكر فيدان أن كل شعوب العالم وعلى وجه الخصوص شعوب المنطقة، من باريس إلى لندن وواشنطن، عارضت المذبحة التي شاهدتها، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تضر بسمعتها في المنطقة و في جميع أنحاء العالم على حد سواء. المنطقة يجتاحها الغضب. أنتم تضعون الجميع في موقف صعب. أنتم تلحقون أيضا الضرر بسمعتكم، لأنه ينظر إلى دولة على أنها راعي لجرائم إسرائيل".

وجرت مفاوضات بين فيدان وبلينكن، أمس الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة. وقالت وسائل الإعلام التركية أن فيدان تحدث علنا عن مقتل مدنيين وأطفال في قطاع غزة، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية للقطاع وأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة ضد الإنسانية.

المصدر: نوفوستي